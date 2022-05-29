У неділю, 29 травня, війська рф обстріляли території трьох громад у Криворізькому районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони регіону Микола Лукашук на своїй сторінці у Facebook.

С-400, ракети, обстріл, російська армія

Здебільшого, за словами Миколи Лукашука, російські війська влучали по полям. Однак у Зеленодольській громаді окупанти обстріляли населений пункт. Пошкоджено господарчі будівлі та один житловий будинок. Загиблих та травмованих людей немає.

окупанти, російські солдати, російські війська

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Нагадаємо, юного Героя з Дніпропетровщини вбили в полоні.

Додамо, ЗСУ вдало контратакували на криворізькому напрямку: "Непогані шанси вийти на Нову Каховку".

Крім того, Філатов звернувся до переселенців: "Потрібно допомагати, а не просто сидіти на утриманні".