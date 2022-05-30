Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 30 травня в Дніпрі та області оголошено штормове попередження. За словами синоптиків, сьогодні очікується сильна гроза. Також можливий помірний дощ. А ось погода порадує справжнім літнім теплом, температура повітря підніметься до +26 градусів.
Будьте обережні і візьміть з собою парасольку, якщо збираєтеся надовго виходити з дому.
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"Він же дитиною був": юного Героя з Дніпропетровщини вбили в полоні
Нагадаємо, юного Героя з Дніпропетровщини вбили в полоні.
Додамо, ЗСУ вдало контратакували на криворізькому напрямку: "Непогані шанси вийти на Нову Каховку".
Крім того, Філатов звернувся до переселенців: "Потрібно допомагати, а не просто сидіти на утриманні".