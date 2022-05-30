Україну найближчої доби може накрити грозовий шторм. Про грозу синоптики попереджають і дніпрян.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, 30 травня в Дніпрі та області оголошено штормове попередження. За словами синоптиків, сьогодні очікується сильна гроза. Також можливий помірний дощ. А ось погода порадує справжнім літнім теплом, температура повітря підніметься до +26 градусів.

Будьте обережні і візьміть з собою парасольку, якщо збираєтеся надовго виходити з дому.

Нагадаємо, юного Героя з Дніпропетровщини вбили в полоні.

Додамо, ЗСУ вдало контратакували на криворізькому напрямку: "Непогані шанси вийти на Нову Каховку".

Крім того, Філатов звернувся до переселенців: "Потрібно допомагати, а не просто сидіти на утриманні".