У Дніпрі патрульні розшукали 4-річних двійнят, які пішли з подвір`я дому, де мешкають, та заблукали біля лісосмуги.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Дніпропетровщини у Facebook.

Подія трапилася 30 травня у Самарському районі міста. До поліції зателефонувала жінка, яка повідомила що не може знайти своїх 4-річних дітей.

Вона розповіла, що поралась у помешканні, поки двійнята гуляли на подвір'ї їхнього приватного будинку. Через деякий час вона побачила, що малюків там немає. Стала шукати, проте безрезультатно.

Патрульні прибули на виклик та, отримавши прикмети дітей, стали на пошуки. За пів години вони виявили їх на території дачного кооперативу, майже біля лісосмуги. Діти пішли прогулятися і заблукали.

Двійнят повернули додому неушкодженими.

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