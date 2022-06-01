На Криворізькому напрямку росіяни змушені посилювати свою оборону.
Як заявив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, окупанти зривають плити з доріг, щоб збудувати собі укріплення, та мінують узбережжя річки Інгулець.
Як зазначається, ситуація на Криворізькому напрямку залишається напруженою, але стабільною. Окупанти продовжують обстріл по всій лінії зіткнення з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, танків та мінометів.
Зокрема вдень росіяни обстріляли Широківську громаду, і як повідомляється, завдали авіаційного удару в районі села Давидів Брід.
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Нагадаємо, юного Героя з Дніпропетровщини вбили в полоні.
Додамо, ЗСУ вдало контратакували на криворізькому напрямку: "Непогані шанси вийти на Нову Каховку".
Крім того, Філатов звернувся до переселенців: "Потрібно допомагати, а не просто сидіти на утриманні".