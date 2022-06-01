У Нікополі пам’ятник Пушкіну, який знаходиться в однойменному парку у старій частині міста, сьогодні, 1 червня, виглядає дещо інакше, ніж раніше.
Постаралися невідомі, повідомляє Nikopolnews.
Тумбу, на якій стоїть бюст російського поета, розмалювали фарбою. Якщо уважно придивитися, можна побачити рашистський символ – букву Z.
На голові у Олександра Сергійовича якась ганчірка, яку, очевидно, підпалили.
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Вірогідно, таке перетворення пов’язано із процесом дерусифікації, який триває по всій країні і у Нікополі, зокрема. Українці прагнуть позбутися усього, що пов’язано з росією, яка їх вбиває.
Нагадаємо, юного Героя з Дніпропетровщини вбили в полоні.
Додамо, ЗСУ вдало контратакували на криворізькому напрямку: "Непогані шанси вийти на Нову Каховку".
Крім того, Філатов звернувся до переселенців: "Потрібно допомагати, а не просто сидіти на утриманні".