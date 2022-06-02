На вулиці гуртовій, що в АНД-районі Дніпра, 1 червня затримали двох військовослужбовців, які самовільно залишили пункт дислокації.

Про це пише депутат міськради Олексій Безуглий.

"Прогульників" затримала мобільна група добровольчого формування тероборони "Варта Дніпра" за орієнтуванням. Повідомляється, що відпрацювали швидко і ефективно: вилучили зброю, а порушників закону передали в компетентні органи.

"Хотів би подякувати хлопцям, які знаходять час не тільки тримати економічний фронт за місцем роботи, а й у вільний час виходять на бойові чергування", - написав депутат.

Він повідомив, що найближчим часом всі бажаючі чоловіки АНД-району зможуть пройти навчання з інструкторами "варти Дніпра" і отримати базові військові навички, так як війна буде довгою, і всі повинні бути підготовлені.

Нагадаємо, маленька Стефанія розповіла, як дивом врятувалася від окупантів.

Крім того, окупанти намагаються посилитися в Криворізькому напрямку: тривають обстріли.

Також у Дніпрі 4-річні двійнята заблукали біля лісосмуги: "Мати кинулася на пошуки".