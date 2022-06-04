Стало відомо, що 1 червня захищаючи незалежність України від ворожого нападу рф загинув відданий воїн 98 батальйону Іван Куриленко.

Про це повідомив на своєму особистому каналі командир 98 батальйону Кудряшов Родіон.

Військовий був вірним товаришем у житті, грамотним соратником у бою та суспільно-політичній діяльності, хоробрим воїном, який до останнього подиху залишався відданим своїй Батьківщині та сміливим захисником України.

"Війна забирає друзів, залишає батьків без синів, а дружин робить вдовами. Але ми все одно переможемо. У тому числі і щоб помститися за таких хлопців, як Ваня", - пише Кудряшов Родіон.

Прощання з ним відбудеться завтра 5 червня в Дніпрі на "Ювілейному кладовищі". 11:00.

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