У Кам'янському на водоймі загинув 15-річний хлопчик. Як повідомляють очевидці, підліток пірнув під воду і зник.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
НП сталася на міському пляжі біля човникової станції поблизу вулиці Володимира Логінова близько п'ятої вечора.
На місце відразу вирушила водолазно-рятувальна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
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О 19:44 тіло хлопця знайшли І підняли на поверхню.
До пошукових робіт були залучені 4 людини особового складу та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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