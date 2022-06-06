СБУ викрила шахраїв, які організували з-за кордону схему продажу «гуманітарки» на 60 млн грн.

Як повідомляє Служба безпеки України, група молодиків з Дніпропетровщини, які після вторгнення рф втекли з України, використали підроблені документи.

За кордоном вони швидко відкрили власний «бізнес» – продавали військову амуніцію і товари подвійного призначення для потреб ЗСУ, мінімум втричі завищуючи їхню вартість.

Загалом за час війни продали товарів на суму понад 60 млн грн.

Щоб не сплачувати митні платежі в Україні, зловмисники завозили продукцію як благодійну допомогу, підробляючи документи від імені доброчинних організацій. Це дозволило їм ухилитися від сплати податків на близько 20 млн грн.

В результаті слідчих дій, які провели співробітники СБУ та БЕБ, виявлено значну кількість бронежилетів, касок, наколінників, тепловізорів, оптичних прицілів, БПЛА і документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Одному з учасників схеми повідомлено про підозру. Вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ.

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