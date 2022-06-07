У Межівській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області стався вибух кисневого балону.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській област.
Вибух пролунав під час робіт на одному з підприємств. Двоє людей отримали опіки. Вони госпіталізовані у лікарню. Один з постраждалих – у важкому стані.
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