У Межівській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області стався вибух кисневого балону.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській област.

Вибух пролунав під час робіт на одному з підприємств. Двоє людей отримали опіки. Вони госпіталізовані у лікарню. Один з постраждалих – у важкому стані.

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