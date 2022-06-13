Внаслідок обстрілів Синельниківського та Криворізького районів Дніпропетровщини 12 червня дві людини загинули, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомила спеціаліст відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС Дніпропетровської області Дар'я Цуркань.

12 червня російські військові обстріляли касетними боєприпасами Покровську громаду Синельниківського району. Загинула жінка, зруйнований житловий будинок.

Крім того, 12 червня окупанти обстріляли з «ураганів» Зеленодольську громаду. Під ворожий вогонь потрапили село Велика Костромка та місто Зеленодольськ. У Зеленодольську у дворі житлового будинку через вибух загинула жінка, ще п'ятеро людей отримали осколкові поранення. Пошкоджено шість житлових будинків.

Також у Дніпропетровській області організували евакуацію для жителів Зеленодольської громади.

Виїхати можна з Зеленодольська, Великої Костромки і Мар'янського. Щоб виїхати з населених пунктів, які знаходяться на лінії вогню, необхідно зареєструватися.

Про це 13 червня повідомляють на сторінці громади у Facebook.

Людей евакуюють автобусами до Кривого Рогу. Бажаючих просять телефонувати:

Зеленодольськ — (096) 624-23-61.

Велика Костромка — (096) 687-90-38.

Мар'янське - — 097) 647-90-72.

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