На вулиці Робочій у Дніпрі двоє чоловіків під виглядом працівників силових структур силою посадили 60-річного чоловіка до автомобіля, щоб вивезти та утримувати в орендованій квартирі.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

Вже за кілька годин правоохоронці встановили викрадачів. Ними виявились двоє місцевих 25-ти та 30-ти років. Поліція затримала нападників. У них вилучили пістолет і магазин з набоями.

Мотиви та причини викрадення людини встановлюватимуть під час розслідування. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

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