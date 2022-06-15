Відпочиваючі, які перебували на острові Зеленому, стали свідками того, як чоловіка віднесло течією від берега.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на патрульну поліцію Дніпропетровської області, схвильовані відпочивальники тієї ж миті звернулися до правоохоронців.

"Люди благали врятувати 35-річного чоловіка, якого віднесло течією від берега і всі його сили повернутися назад були марні. Працівники роти з обслуговування водних об'єктів оперативно виявили знесиленого плавця і доставили службовим катером до берега", - повідомили в поліції.

Уточнюється, що чоловік не постраждав і медичної допомоги не потребував.

На опублікованих поліцією кадрах видно як пловця затягують в катер, він розповідає, що відчуває себе нормально, але втомився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тільки за перший тиждень літа на водних об'єктах України загинуло 24 людини, з них – чотири дитини.

Також повідомлялося, що на дитячому пляжі в Дніпрі виявили тіло чоловіка.

Крім того Politeka.net писала, що вночі росіяни підло вдарили по житлових будинках на Дніпропетровщині. В результаті загинули 4 людини.