З 16 по 20 червня у Кривому Розі та Дніпропетровській області прогнозують пожежну небезпеку.
Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр гідрометеорології.
З сьогоднішнього дня на значній території Дніпроптеровщини зберігається висока та місцями надзвичайна пожежна небезпека (V класу).
Дотримуйтесь правил пожежної безпеки.
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Перебуваючи на вулиці чи природі, не кидайте недопалки на суху траву.
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