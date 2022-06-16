З 16 по 20 червня у Кривому Розі та Дніпропетровській області прогнозують пожежну небезпеку.

Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр гідрометеорології.

З сьогоднішнього дня на значній території Дніпроптеровщини зберігається висока та місцями надзвичайна пожежна небезпека (V класу).

пожар, спасатели, сухая трава, огонь

Дотримуйтесь правил пожежної безпеки.

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пожар, сухая трава

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