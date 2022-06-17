Цього тижня через обстріли військ РФ на Дніпропетровщині загинули шестеро людей, ще шестеро були поранені.

Про це на брифінгу розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, це жителі Синельниківського та Криворізького районів.

Найбільш постраждалою від війни є Зеленодольська громада на Криворіжжі. Там з початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено понад 300 квартир та понад пів тисячі хат, розповів Микола Лукашук.

Нагадаємо, жителів Кривого Рогу попередили про небезпеку: "з 16 по 20 Червня...".

Також у Дніпрі знайшли зрадника, який наробив чимало лиха.

Як повідомлялось, чоловіка в Дніпрі віднесло течією на очах у відпочиваючих, фото.





