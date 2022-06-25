Павлоградські поліцейські встановлюють батьків маленької дівчинки.

25 червня близько 06.30. на узбіччі дороги між містом Павлоград та селом Вербки патрульні помітили босу дитину у піжамі. Поруч із малечею нікого з дорослих не було. Дівчинка погано розмовляла та нічого не змогла розповісти про себе.

Тож поліціянти звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про дитину на фото.

"Прохання звернутися до Павлоградського районного відділу поліції за телефонами 066 283 53 06, 099 094 40 92 або 102, - йдеться у зверненні.

Також повідомлялося, що Філатов розповів про проблему, що склалася в Дніпропетровській області.

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Нагадаємо також, що Politeka.net повідомляла про дівчинку, яка провалилася у вигрібну яму, поки її батьки пиячили в компанії друзів.