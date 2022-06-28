Як повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення ДСНС України у Дніпропетровській області, 27-го червня до Служби порятунку від правоохоронців надійшло повідомлення, що на території Соборного району обласного центру, на річці Дніпро, неподалік Південного мосту, стався нещасний випадок – чоловік зник під водою.

За викликом було направлено водолазів.

«Чоловіка було виявлено на глибині близько 7 метрів та на відстані 40 метрів від берега», - розповіли рятувальники.

Всі спроби повернути чоловіка до життя, на жаль, виявилися марними. Медичні працівники, що прибули до місця, констатували смерть чоловіка.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі на пляжі поблизу вулиці Набережна Перемоги дістали тіло 44-річного чоловіка, якого два дні шукали водолази.

Тіло виявили на поверхні води 14 червня близько 05:35. Повідомлялось, що чоловік зник ще 11-го червня. Він пірнув у воду та не винирнув.

Раніше повідомлялося, що тільки за перший тиждень літа на водних об'єктах України загинуло 24 людини, з них – чотири дитини.

Крім того Politeka.net писала про пожежу, яка сталася в трамваї з пасажирами.