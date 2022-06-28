Как сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Днепропетровской области, 27-го июня в Службу спасения от правоохранителей поступило сообщение, что на территории Соборного района областного центра, на реке Днепр, недалеко от Южного моста, произошел несчастный случай – мужчина исчез под водой.

По вызову были направлены водолазы.

"Мужчина был обнаружен на глубине около 7 метров и на расстоянии 40 метров от берега", - рассказали спасатели.

Все попытки вернуть мужчину к жизни, к сожалению, оказались тщетными. Прибывшие к месту медицинские работники констатировали смерть мужчины.

Напомним, ранее в Днепре на пляже вблизи улицы Набережная Победы достали тело 44-летнего мужчины, которого два дня искали водолазы.

Тело обнаружили на поверхности воды 14 июня около 05:35. Сообщалось, что мужчина пропал еще 11-го июня. Он нырнул в воду и не вынырнул.

Рранее сообщалось, что только за первую неделю лета на водных объектах Украины погибло 24 человека, из них – четыре ребенка.

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