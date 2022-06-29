Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, загинули чоловік і жінка.
«Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди…», - підкреслив Резніченко.
На місці «прильоту» фахівці виявили уламки ракети «Калібр».
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Нагадаємо, ввечері 28 червня росіяни випустили по Дніпропетровщині шість ракет. Три ракети вдалося збити - над Дніпром та над Синельниківським районом.
« У Дніпрі через "прильоти" зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія», - повідомляв Резніченко.
Тим часом стало відомо, що зранку 29 червня окупанти вдарили по багатоповерхівці в Миколаєві. На місці йде пошуково-рятівна операція.
Нагадаємо, раніше Politeka.net писала, що чекає Путіна у разі наступу на Дніпро.
Також повідомлялося, що Філатов розповів про проблему, що склалася в Дніпропетровській області.
Крім того Politeka.net писала, що нафтобазу на Дніпропетровщині гасили майже п'ять днів.