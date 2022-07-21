Чиновник одного з найпотужніших промислових гігантів у Дніпропетровській області провадив розвідувальну діяльність на користь спецслужб Росії.

Так, співробітники СБУ вирахували та затримали коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу, який відбувся 10 березня. Про це повідомила прес-служба відомства.

Зрадником виявився керівник одного із найпотужніших промислових гігантів регіону.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік збирав розвіддані з дислокації та переміщення наших військ, фіксував геолокацію об'єктів критичної інфраструктури, серед яких – міжнародний аеропорт «Кривий Ріг».

Всю зібрану інформацію колаборант передавав окупантам закритими каналами зв'язку.

У своїй «доповіді» відображав координати на електронних картах із прив'язкою до місцевості та докладним описом.

Отримані дані ворог використав для обстрілу.

Колаборанту повідомили про підозру у державній зраді. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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