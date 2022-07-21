Так, співробітники СБУ вирахували та затримали коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу, який відбувся 10 березня. Про це повідомила
Зрадником виявився керівник одного із найпотужніших промислових гігантів регіону.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік збирав розвіддані з дислокації та переміщення наших військ, фіксував геолокацію об'єктів критичної інфраструктури, серед яких – міжнародний аеропорт «Кривий Ріг».
Всю зібрану інформацію колаборант передавав окупантам закритими каналами зв'язку.
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У своїй «доповіді» відображав координати на електронних картах із прив'язкою до місцевості та докладним описом.
Отримані дані ворог використав для обстрілу.
Колаборанту повідомили про підозру у державній зраді. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, ворог атакував два найбільші університети в Миколаєві: момент вибуху потрапив на відео
Також повідомлялося, що вибух пролунав на Житомирщині, відомо про загиблих: подробиці та фото
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