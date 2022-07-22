Як повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, росіяни накрили вогнем відразу три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

«Двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджені 11 приватних будинків. Є прориви газоводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія. Коли можна буде поновити рух, поки не зрозуміло», - повідомив Резніченко.

У Покровській громаді ворог вдарив по складах. Крім того в результаті атаки розбито трансформатор і кілька сіл зилишилися без світла.

По Зеленодольській громаді росіяни нанесли удар зі ствольної артилерії - зачепило приватний будинок. Пожежу вже загасили.

Тим часом у Апостоловому аж сім «прильотів».

«Ракети поцілили по трьох школах міста. Вони зруйновані. Пошкоджені житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 людей поранені», - повідомив Резніченко, опублікувавши також фото з місця обстрілів.

Додамо, що раніше мер Нікополя зробив важливу заяву щодо виїзду з міста.

Нагадаємо, окупанти вводять резервні підрозділи та поповнюють запаси.

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