Як повідомили в пресслужбі поліції області, неповнолітня дівчина пішла з місця мешкання в Амур-Нижньодніпровському районі міста ще 20 липня близько 8:30 та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст близько 170 см, середньої статури, сірі очі, темно-русяве волосся.

Аліса була одягнута в сині джинсові шорти, світло-блакитну футболку, чорні кросівки. Також з собою дівчина мала чорний рюкзак.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження Войтович Аліси Олександрівни, 2005 року народження, поліцейські просять повідомити за телефоном 0 (96) 884 83 94 або 102.

Також повідомлялося, що поліція Дніпра розшукує 16-річну Юлію Волкову, яка 20 липня пішла з місця мешкання в Новокодацькому районі міста та зникла. Прикмети: на вигляд 18 років, зріст близько 180 см, крупної статури, зелені очі, русяве волосся, стрижка каре.

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