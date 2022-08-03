СБУ затримала російського агента, який збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромам Дніпропетровщини.

Як пише Politeka.net з посиланням на СБУ, агент фсб також приховано збирав розвіддані щодо функціонування об’єктів Придніпровської залізниці, місць дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони.

Окупанти використовували цю інформацію для планування диверсій і масованих артобстрілів по інфраструктурі.

«Зібрані відомості зловмисник передавав представнику спецслужб рф через закриті канали зв’язку. У своїх «доповідях» він детально описував кожен об’єкт із прилеглою територією, вказував його координати з фото- і відеофіксацію», - розповіли в СБУ.

За даними слідства, зрадником є працівник однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. Він був завербований кадровим співробітником фсб, отримавши «пропозицію» про співпрацю через месенджер.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді.

В коментарях українці обговорюють, скільки таких злодіїв, співпрацюючи з ворогом, ще принесуть горя українській землі.

«Не розумію чому подібну мразоту одразу не пристрелюють?», «Скільки ще серед нас таких уродів? Нескінченні сволоти», «Таких ще і під залог випускають», - коментують користувачі соцмереж.

Нагадаємо, окупанти впритул розстріляли автобус по дорозі до Кривого Рогу.

Також повідомлялось, що ворог умисно вдарив по житлових кварталах Дніпропетровщини.

Ккрім того, Politeka.net писала, що мешканцям Кривого Рогу обіцяють грошову винагороду за надання інформації про шпигунів, які працюють на рф, "зливаючи" окупантам інформацію про ЗСУ.