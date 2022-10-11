Рф знову вдарила по об’єктах життезабезпечення. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. До роботи стали усі служби. Рятувальники ліквідують наслідки прильотів. Енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи.



"В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура. Прошу усіх заощаджувати електрику. Працюємо. Все відновимо. Проте потрібен час", — наголосив Резніченко.

Раніше очільник Дніпропетровської ОВА повідомляв, що всю ніч на 11 жовтня від російських ударів потерпали три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Ворог гатив «Градами», «Ураганами», «Торнадо-С» та важкою артилерією.

У Нікополі понівечено заправку та крамницю. У Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано, десяток пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач.

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