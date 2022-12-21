У деяких районах Дніпра місцеві мешканці знайшли свої автівки без пального чи облитими кислотою.

Про це повідомляє сайт Відкритий.

Як стверджують місцеві мешканці, які повідомили про проблему, вночі невідомі пообливали їх автівки кислотою.

На житловому масиві Червоний Камінь таким чином зіпсували 20 легковиків, що були припарковані біля домівок їх власників. На території проспекту Поля також зафіксували псування особистого майна містян.

Ще подібні акти вандалізму трапились на вулиці Янтарній. Невідомі облили машину кислотою та пробили колеса.

Окрім цього, на житловому масиві Тополь були помічені випадки крадіжок пального. Там із машин позливали бензин.

Нагадаємо, Філатов розповів, кому виплатять компенсації у Дніпрі: "Прошу всіх, хто має скарги чи претензії...".

Також повідомлялося, що у ДТЕК розповіли, куди звертатися, якщо світло забули увімкнути.

Крім того, повідомлялося, що буде з мобільним зв'язком та телебаченням у разі повного блекауту.