У Дніпрі переселенець із Донецької області виніс із супермаркету "Варус" на проспекті Поля продуктів майже на дві тисячі гривень.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

Першу крадіжку чоловік скоїв увечері 20 вересня. У той день на прилавках супермаркету його зацікавили 2 пляшки слабоалкогольних напоїв та 2,5 кілограма ковбаси, які він виніс повз касу у своєму пакеті. Сума, на яку "скупився" злодій становила 1223,30 грн.

Через тиждень, вранці 28 вересня, чоловік повернувся до того ж магазину і намагався винести з нього три сосиски у тісті, шість шоколадок, літр соняшникової олії, півкілограма ковбаси та трохи більше маринованого м'яса. Ці продукти на суму 735,52 гривень чоловік непомітно, як він вважав, склав у свій пакет та попрямував до виходу. Там же його затримала охорона супермаркету та викликала поліцію.

У суді він повністю визнав свою провину. За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану суд призначив чоловікові покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на рік.

Нагадаємо, Філатов розповів, кому виплатять компенсації у Дніпрі: "Прошу всіх, хто має скарги чи претензії...".

Також десятки автовласників стали жертвами нападу у різних районах Дніпра.

Крім того, 17-річний юнак розправився з батьком своєї дівчини: "Був незадоволений їхніми стосунками".