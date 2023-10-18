Внаслідок ударів є загиблі та постраждалі, пише Politeka.net з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Згодом стало відомо, що ворог поцілив по приватних будинках у Дніпровському районі.

«Попередньо, загинула людина. Троє людей постраждали. Наслідки атаки уточнюємо. Вже відомо про 6 пошкоджених будинків», - розповіли в Дніпропетровській ОДА.

Тим часом в Мережі вже з'явилися фото з місця атаки.

Кадри опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак:

"Дніпропетровська область, с. Обухівка. Росіяни вдарили по приватних будинках, є загибла 31-річна жінка", - написав Єрмак.

На кадрах можна побачити, що житлові будинки зруйновані.

Працюють рятувальники, поліцейські, медична служба. Пораненим надають допомогу.

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю.

Попередньо, майже повністю зруйновані 8 квартир житлового будинку. По місту росіяни поцілили ракетами з «С-300».

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

На даний момент відомо про двох загиблих людей. Ще п'ятьох людей госпіталізовано.

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