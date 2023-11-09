У Синельниківському районі поліцейські задокументували розтрату майна директоркою житлово-комунального підприємства на суму майже мільйон гривень.

Посадова особа на Дніпропетровщині вчинила дії щодо укладення та підписання договору на закупівлю електроенергії за намірено завищеними цінами, що призвело до завдання великих збитків територіальній громаді міста. Подробиці повідомили у Нацполіції Дніпропетровщини.

Правопорушення директорки комунального підприємства міста Першотравенська виявили і документували слідчі відділення поліції № 3 Синельниківського РУП.

Поліцейські встановили, що в грудні 2021 року посадовиця уклала угоду щодо постачання електроенергії. Протягом подальших угод по цьому контракту чиновниця свідомо завищила вартість електроенергії. Ці дії призвели до зменшення обсягів постачаної електроенергії і сплати завищених коштів.

На місці посадовці правоохоронці повідомили про підозру відповідно до ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (про привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За цим обвинуваченням їй загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскація майна. В даний час розглядається питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваної.

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