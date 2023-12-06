У квартирі гуртожитку в Довгинцівському районі Кривого Рогу виявили тіла мертвих котів та виснажених собак, які жили у закритих клітках та переносках.

Інформацію про це отримали волонтери притулку "Рукавичка", їхню допомогу звернулися за нею місцеві жителі.

Жителі гуртожитку на вулиці Домнобудівельників повідомили, що жінка, яка проживала у квартирі, де були знайдені мертві тварини, отримувала гроші від власників за утримання та догляд за котами та собаками. Вона звітувала, що надає повноцінний догляд за їхнім життям, але більшість тварин померли від голоду. Деякі трупи тварин жінка намагалася приховати, змиваючи їх в унітазі, що викликало сусідські скарги на неприємний запах.

Слідство, розпочате Криворізьким районним управлінням поліції, розглядає цю справу за статтею 299 Кримінального кодексу України, яка стосується жорстокого поводження з тваринами.

Також встановлено, що 24-річна жінка отримувала грошову винагороду від волонтерів за "перетримку" тварин та обіцяла надавати їм належний догляд. Однак через бездоглядність восьмеро кошенят загинули. Волонтери "Рукавичка" повідомили, що рятуванням стали доброзичливі люди, які викупили та належним чином здоглянули врятованих тварин.

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