Повідомляють про вибухи у Кривому Розі.
Після повідомлень про вибухи у регіоні оголосили тривогу.
Моніторингові паблики пишуть про ракети С-400, що летять на місто.
Також повідомляється про дві ракети С-400 курсом на Кропивницький — пишуть моніторингові Tg-канали.
Всі деталі з'ясовуються.
"А нас після вибуху всіх на дивані трусануло, як при землетрусі",
"Добре так бахнуло",
"дуже гучно",
"Дуже сильно жахнуло в мене дім затрусився",
"У мене коти з підвіконня чкурнули після вибуху, не знав що вони так швидко можуть бігати", - пишуть у коментарях місцеві.
Напередодні повідомлялося про пожежу у гуртожитку на Світальського.
Сьогодеі, 23 грудня, рано вранці загорілася квартира на першому поверсі, через задимлення 47 мешканців евакуювалися з дев’ятиповерхівки, відомо, що серед них 13 дітей.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Рятувальники оперативно загасили полум'я, повідомляється, що вигоріло майно у кімнаті на площі 12 м².
Останні новини України:
Нагадаємо, екскомандир військової частини "прихопив" собі частину нерухомості на набережній у Дніпрі.
Як повідомляла Politeka, мешканець Дніпропетровщини поплатився за підтримку рф, що вирішили в суді.
Також писала Politeka, у Дніпрі продали рф важливі системи для військових баз.