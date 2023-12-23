Перед тривогою у Кривому Розі пролунав вибух, місцевих просять не залишати укриттіів.

Повідомляють про вибухи у Кривому Розі.

Після повідомлень про вибухи у регіоні оголосили тривогу.

Моніторингові паблики пишуть про ракети С-400, що летять на місто.

Також повідомляється про дві ракети С-400 курсом на Кропивницький — пишуть моніторингові Tg-канали.

Всі деталі з'ясовуються.

"А нас після вибуху всіх на дивані трусануло, як при землетрусі",

"Добре так бахнуло",

"дуже гучно",

"Дуже сильно жахнуло в мене дім затрусився",

"У мене коти з підвіконня чкурнули після вибуху, не знав що вони так швидко можуть бігати", - пишуть у коментарях місцеві.

Напередодні повідомлялося про пожежу у гуртожитку на Світальського.

Сьогодеі, 23 грудня, рано вранці загорілася квартира на першому поверсі, через задимлення 47 мешканців евакуювалися з дев’ятиповерхівки, відомо, що серед них 13 дітей.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Рятувальники оперативно загасили полум'я, повідомляється, що вигоріло майно у кімнаті на площі 12 м².

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