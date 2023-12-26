Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що сталося зіткнення шести транспортних засобів.

На Дніпропетровщині зіткнулися шість автомобілів. Уранці оперативні служби отримали повідомлення про аварію за межами селища Василівка Солонянської селищної територіальної громади в Дніпровському районі. Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС Дніпропетровщини.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що там сталася зіткнення шести транспортних засобів, включаючи вантажний автомобіль.

У результаті аварії постраждали шість осіб, із яких троє отримали травми, що вимагали госпіталізації до лікувального закладу за допомогою екстреної медичної допомоги.

Рятувальники вжили необхідних заходів для запобігання пожежі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Національна поліція розслідує обставини аварії. Для вирішення ситуації залучено 4 рятувальників та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що нещодавно на Сонячній Набережній (колишній вулиці Малиновського) сталася аварія. Там перекинувся автомобіль Mazda. Інцидент трапився о 22:51. Його зафільмувала камера відеоспостереження. На кадрах видно, що авто наїхало на відбійник. Після цього машина перекинулась.

За попередніми даними з власних джерел, 24-річний водій встиг вистрибнути з салону. Він не постраждав.

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