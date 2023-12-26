На Дніпропетровщині зіткнулися шість автомобілів. Уранці оперативні служби отримали повідомлення про аварію за межами селища Василівка Солонянської селищної територіальної громади в Дніпровському районі. Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС Дніпропетровщини.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що там сталася зіткнення шести транспортних засобів, включаючи вантажний автомобіль.
У результаті аварії постраждали шість осіб, із яких троє отримали травми, що вимагали госпіталізації до лікувального закладу за допомогою екстреної медичної допомоги.
Рятувальники вжили необхідних заходів для запобігання пожежі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Національна поліція розслідує обставини аварії. Для вирішення ситуації залучено 4 рятувальників та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.
Нагадаємо, що нещодавно на Сонячній Набережній (колишній вулиці Малиновського) сталася аварія. Там перекинувся автомобіль Mazda. Інцидент трапився о 22:51. Його зафільмувала камера відеоспостереження. На кадрах видно, що авто наїхало на відбійник. Після цього машина перекинулась.
За попередніми даними з власних джерел, 24-річний водій встиг вистрибнути з салону. Він не постраждав.
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