У Дніпрі сьогодні, 30 грудня, місцеві повідомляють про сильні вибухи.

Напередодні лунав сигнал повітряної тривоги, жителів попереджали про ракетну небезпека..

Після чого пролунали вибухи.

Станом на 12:30 про офіційної інформації про вибухи не надходило, про постраждалих теж даних нема.

Також відомо, що під Запоріжжям сьогодні вдень збили ракету, повідомляє ОВА.

На щастя, уламки впали на відкритій території на околицях міста, тому інформації про постраждалих та загиблих не надходило.

До слова, правоохоронці показали наслідки вчорашньої атаки Нікополя і району.

Нагадаємо, 29 грудня ворог бил по Нікопольщині з артилерії та атакували БпЛА.

Через уламки снарядів було поранено трьох чоловіків: двоє 29- ти та один 49-ти років.

Також відомо, що у Дніпрі комунальники відремонтували пошкоджені будинки, у яких в результаті атаки вибило вікна.

Відомо, що наразі завершено 90% робіт, закриті вікна у постраждалих будинках на вулиці Алана Шепарда 11 та 13 - їх закривають плівкою та osb листами.

Комунальники працювали від самого ранку до комендантської години, сьогодні робота продовжуються.

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