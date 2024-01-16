Сума заборгованості городян перед "Теплоенерго" складає 1 мільярд 495 мільйонів гривень, а заборгованість споживачів перед "Дніпропроводоканал" – 771 мільйон гривень.

Кабінет Міністрів скасував обмеження щодо нарахування штрафів і відключення житлово-комунальних послуг для боржників, оголосивши про зняття мораторію.

У зв'язку з цим у Дніпрі підприємства з водопостачання та теплопостачання отримали право відключати послуги боржникам. Зазначено, що перед відключенням споживачам буде направлене попередження. Про це повідомили на сайті міської ради Дніпра.

Представник КП "Дніпроводоканал" Ян Майдан пояснив, що раніше боржники намагалися використовувати воєнний стан як виправдання для невнесення платежів. Зі скасуванням мораторію з'явилася можливість відключати боржників від водопостачання та водовідведення. Процедура передбачає висилання попередження, в якому просять боржників укласти договір щодо реструктуризації боргу та сплачувати його поетапно, одночасно регулюючи поточні рахунки.

Майдан зазначив, що загальна заборгованість споживачів перед "Дніпроводоканал" становить 771 мільйон гривень, із яких 650 мільйонів гривень належать населенню.

Помічниця директора КП "Теплоенерго" Анастасія Сухіна додала, що раніше підприємство мало право подавати на боржників судовий позов, якщо їхня заборгованість перевищувала три місяці. Тепер же є можливість призупиняти послуги з теплопостачання для будинків із заборгованістю.

Сума заборгованості містян перед "Теплоенерго" складає 1 мільярд 495 мільйонів гривень. Споживачі можуть дізнатися суму своєї заборгованості та укласти договір на реструктуризацію в абонентському відділі за вказаною адресою.

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