Особливий пріоритет на отримання грошової допомоги мають переселенці, які відповідають певним критеріям.

Україна розпочала прийом заявок на грошову допомогу для мешканців Мелітополя, які наразі проживають в Дніпрі чи Дніпропетровській області. Про те, як отримати цю грошову допомогу, повідомили у прес-службі Мелітопольської міської ради.

Щоб отримати грошову допомогу, необхідно зареєструватися за цим посиланням та заповнити онлайн-заявку. Заявники на отримання грошової допомоги повинні мати підтверджений статус ВПО і відповідати таким критеріям:

Не отримували грошової допомоги від міжнародних організацій у 2022 та 2023 роках. Дохід сім'ї не перевищує 5 400 гривень на кожного члена сім'ї.

Особливий пріоритет на отримання грошової допомоги мають переселенці, які відповідають таким критеріям:

Батьки-одиначки з дітьми до 18 років або літніми людьми старше 55 років.

Люди старше 55 років або пенсіонери з дітьми до 18 років.

Сім'ї з хронічними захворюваннями або інвалідністю.

Сім'ї з прийомними дітьми розлучених батьків або без супроводу.

Нагадаємо, що в Дніпрі агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відновило збір інформації для надання грошової допомоги особам, які постраждали внаслідок воєнних подій. З 15 січня заявники можуть подати свою заявку за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 38.

Сума грошової допомоги становить 3 600 гривень на особу щомісяця та призначається на тримісячний період. Таким чином, загальна сума для кожного члена родини складає 10 800 гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо, екскомандир військової частини "прихопив" собі частину нерухомості на набережній у Дніпрі.

Як повідомляла Politeka, мешканець Дніпропетровщини поплатився за підтримку рф, що вирішили в суді.

Також писала Politeka, у Дніпрі продали рф важливі системи для військових баз.