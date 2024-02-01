У місті Дніпро затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 12-річної дівчинки – Марії Біланової.

За інформацією, в неділю, 28 січня, Марія вирушила до подруги, але 30 січня вона припинила спілкування, що викликало занепокоєння її матері. Жінка звернулася до поліції, і розпочалися пошуки.

Правоохоронці взялися за розслідування, перепитали знайомих та друзів дівчинки, перевірили громадські місця, але намагання встановити її місце перебування не мали успіху.

31 січня під час подальших пошуків тіло Марії із ножовими пораненнями виявили у канаві в Самарському районі міста.

Для розкриття цього злочину та затримання зловмисника були залучені всі служби поліції, включаючи слідчих та оперативників кримінальної поліції, криміналістичну лабораторію, кінологів та інші.

В результаті ретельного огляду місця події та з'ясування всіх обставин злочину поліцейські встановили, що до вчинення умисного вбивства причетний 23-річний чоловік.

На даний момент його затримали в порядку, передбаченому статтею 208 КПК України, та вручили повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства. Знаряддя злочину вилучено.

Згідно закону, вбивці загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення.

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