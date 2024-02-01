Поліцейські Кривого Рогу активно розшукують 27-річну Вікторію Куропятник та її неповнолітню доньку Ангеліну Макаренко, які пропали 21 грудня 2023 року о 16:00. Їхнє поточне місцеперебування залишається невідомим.

За інформацією обласної поліції, Вікторія Куропятник має зріст 170 см, худорляву статуру, овальне обличчя, довге світло-русяве волосся, світлі очі та тонкі губи. На шиї є родимка. У час зникнення вона була одягнена в рожеву куртку та сині джинси.

Щодо дитини, Ангелінаи Макаренко, її зріст - 100 см, худорлява статура, овальне обличчя, довге світло-русяве волосся та світлі очі. Дівчинка була одягнена у фіолетову куртку з рожевим малюнком, темний комбінезон та шапку з вушками рожевого кольору.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки та дитини, просять повідомити до Криворізького районного управління поліції або за номерами: 067-568-90-99 або 102. Зацікавленим особам надається можливість допомогти у вирішенні цієї ситуації, сприяючи розшуку зниклих осіб.

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