Сьогодні, 10 жовтня, мешканці Дніпра та околиць зіштовхнулися з перебоями у водопостачанні через масштабні ремонтні роботи.

Як повідомляє редакція сайту 056, посилаючись на інформацію від "Дніпроводоканалу", багато будинків та цілих вулиць залишилися без води.

Причиною відключення стали пошкодження водопроводу на різних ділянках по всьому місту. Зокрема, на вулиці Безлісній, у будинку 60, водопостачання було припинено ще з учора. Також без води залишилися будинки на вулиці Безлісній з номерами 56-74. У Чечелівському районі сталося подібне — на провулку Ялицевий, 1-А, мешканці не мають доступу до води.

У Самарському районі тривають аварійні роботи на вулиці Князя Костянтина Острозького/вулиці Князя Вітовта, що призвело до часткового відключення водопостачання у селищі Ігрень.

Також у Дніпровському районі проводяться роботи на Запорізькому шосе, 1, що вплинуло на селища Новоолександрівка, Волоське, Ракшівка та Камʼянка. У Соборному районі ремонтні роботи ведуться на проспекті Науки, 105-Б, що позначилося на водопостачанні вулиць Ніла Армстронга та Ольгерда Московського (колишня Генерала Пушкіна).

У Новокодацькому районі на вулиці Гідропарковій, 13, без води залишилися адреси 11, 13 і 15. Водопостачання на вищезазначених адресах має бути відновлено впродовж дня.

Останні новини України:

В Україні повернули газові перевірки: суми у платіжках можуть перерахувати, відомі випадки.

Сценаріїв відключення світла декілька, але українців вже закликають готуватись: обов'язково треба зробити декілька кроків.

Надскладна зима: у Раді допустили тривале вимикання світла взимку і назвали причини.