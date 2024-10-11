Відтепер споживачі можуть оплачувати рахунки одним платежем за квартал, півроку або навіть рік.

Як повідомляє "Наше місто" з посиланням на соціальні мережі Дніпровської філії "Газмережі", цей підхід значно зменшує витрати на комісії під час кожного платежу, що робить його особливо вигідним для тих, хто користується газовими плитами або колонками.

Такі зміни стають актуальними, адже щомісячні платежі за доставку газу зазвичай становлять від 100 до 200 грн. Таким чином, сплата за кілька місяців одним платежем не лише економить гроші, а й час, адже дозволяє уникнути постійного контролю за термінами платежів.

Нагадуємо, що щомісячна оплата за доставку газу має бути здійснена до 20 числа. Клієнти "Газмережі" мають кілька зручних варіантів для оплати. Це можна зробити через особистий кабінет на сайті компанії, використовуючи банківські сервіси та додатки, платіжні термінали самообслуговування, або у безпосередньо у відділеннях банків. Зареєструватися для онлайн-оплат можна за посиланням.

Завдяки нововведенням, жителі Дніпра можуть не лише заощадити, але й полегшити процес оплати. У цей непростий час важливо знаходити вигідні рішення, які дозволять знизити фінансове навантаження.

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