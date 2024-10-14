Пам'ять про В’ячеслава Легкого житиме в серцях тих, хто знав його та тих, кого він врятував.

У Дніпрі відбулася траурна церемонія прощання з 21-річним бойовим медиком В’ячеславом Легким, відомим під позивним Скіф.

Як інформує "Суспільне", молодий герой пішов на фронт у жовтні 2022 року, ставши частиною 67-ї окремої механізованої бригади. Його відвага та самовідданість під час виконання службових обов’язків вражали всіх, хто знав його. В’ячеслав загинув 8 жовтня на Лиманському напрямку, коли його автомобіль підірвався під час евакуації поранених військових.

Побратими В’ячеслава розповідають про його неймовірну відвагу. Дмитро, один з його колег, зазначив, що Скіф був не лише професіоналом, а й людиною з великим серцем.

"Він завжди був на передовій, не боявся ризикувати власним життям заради інших. Врятував безліч військових, які потребували допомоги. У найскладніших ситуаціях він залишався спокійним і зосередженим, демонструючи справжні лідерські якості", — поділився він.

Церемонія прощання відбулася 10 жовтня, у день, коли В’ячеслав святкував би другу річницю служби. Його мрія полягала в тому, щоб подорожувати Україною після закінчення війни, відвідувати нові міста і знайомитися з культурою рідної країни.

В’ячеслав Легкий був єдиною дитиною в сім'ї, і його втрата стала великою трагедією для батьків. Прощання відбулося на Краснопільському кладовищі, де зібралися рідні, побратими та друзі, щоб віддати останню шану герою.

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