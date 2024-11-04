Дніпряни не можуть залишитися осторонь після тривожного інциденту, що стався в парку Шевченка.

У Дніпрі в покинутій будівлі в парку Шевченка знайшли двої дітей, 11 та 12 років.

Як пише "Дніпро Регіон" з посиланням на Патрульну поліцію в області, інформація про дітей в парку надійшла до поліції від небайдужого громадянина, який помітив хлопців у темряві.

Після отримання сигналу про дітей, патрульні одразу вирушили до місця події. Коли поліцейські прибули до покинутої будівлі, інформація підтвердилася. Хлопці пояснили, що просто вийшли погуляти неподалік від дому, однак перебували занадто далеко від безпечної зони.

Поліція швидко зв’язалася з батьками дітей, з'ясувавши їх місце проживання. Після того, як хлопців було доставлено додому без жодних ушкоджень, інспектори провели профілактичну бесіду з їхніми батьками.

Правоохоронці нагадують батькам про важливість контролю за місцем перебування своїх дітей. У ситуації, коли дітлахи вирушають на прогулянку, особливо важливо підтримувати зв'язок та знати, куди саме вони йдуть. Ігри в покинутих будівлях та недобудовах можуть не лише бути небезпечними, але й призвести до серйозних травм або інших непередбачуваних ситуацій.

Працівники поліції додають: "Друзі, дбайте про найдорожчих! Безпека ваших дітей залежить від вас."

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