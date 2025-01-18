Синоптики дали прогноз погоди у Дніпрі 19 січня, дізнайтесь, чого очікувати цього дня.

Погода в Дніпрі 19 січня очікується мінлива хмарність, опади в цей день не передбачаються.

У Дніпрі 19 січня очікується хмарна погода, опади в цей день не очікуються, про це повідомили на сайті sinoptik.ua.

"До обіду у Дніпрі протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Без опадів", - прогнозують синоптики погоду у Дніпрі 19 січня.

Нічна температура у Дніпрі та області 19 січня коливатиметься від +1 до +3 °C, вдень повітря прогріється до +3 °C.

Вітер у Дніпрі 19 січня вночі північно-західний та західний до 3,6 м/с.

Раніше повідомлялося, що в другій декаді січня 2025 року антициклон зосередиться в Центральній Європі, тому холодна погода ще на деякий час залишиться з українцями.

Січень 2025 року принесе в Україні сильні морози, хуртовини та сильні вітри.

Згідно з прогнозами синоптиків, перша декада місяця розпочнеться з різкого похолодання, яке накриє північно-західну частину Європи та поступово пошириться на Україну.

В останній декаді місяця після 20 січня температура в Україні трохи підвищиться, оскільки західні вітри принесуть більш вологі та тепліші повітряні маси з Північної Атлантики.

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