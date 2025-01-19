В Україні, зокрема у Дніпрі, діє чимало безкоштовних ініціатив, що надають консультації для ВПО та допомагають у вирішенні різних проблем.

Через війну багато українців вимушено покинули домівки та стали внутрішньо переміщеними особами, дізнайтеся, як у Дніпрі безкоштовно отримати юридичну допомогу.

В Україні діє низка безкоштовних ініціатив та проєктів, що надають консультації для ВПО у Дніпрі та допомагають у вирішенні різних питань.

Як у Дніпрі безкоштовно отримати юридичну допомогу:

Гаряча лінія правничої допомоги Юридичного Гончаренко центру:

Мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр запустила безкоштовну гарячу лінію юридичної допомоги для переселенців.

Гаряча лінія юридичної допомоги для ВПО в Одесі працює за номерами +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00.

Звернення можна залишати у формі, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.

Консультації від Системи безоплатної правничої допомоги: система безоплатної правничої допомоги консультує та надає юридичну інформацію ВПО.

Звернутися по допомогу можна за телефоном 0 800 213 103, або в Telegram за номером: +38 (067) 721 31 03.

Ознайомтеся з доступними сервісами та послугами системи безоплатної правової допомоги на сайті.

Безоплатна юридична допомога від програми "Єднання заради дії":

Програма "Єднання заради дії" направлена на інтеграцію ВПО та надає безоплатні юридичні консультації з різних питань.

Щоб отримати допомоги потрібно заповнити форму.

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