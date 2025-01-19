Через війну багато українців вимушено покинули домівки та стали внутрішньо переміщеними особами, дізнайтеся, як у Дніпрі безкоштовно отримати юридичну допомогу.
В Україні діє низка безкоштовних ініціатив та проєктів, що надають консультації для ВПО у Дніпрі та допомагають у вирішенні різних питань.
Як у Дніпрі безкоштовно отримати юридичну допомогу:
Гаряча лінія правничої допомоги Юридичного Гончаренко центру:
Мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр запустила безкоштовну гарячу лінію юридичної допомоги для переселенців.
Гаряча лінія юридичної допомоги для ВПО в Одесі працює за номерами +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00.
Звернення можна залишати у формі, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.
Консультації від Системи безоплатної правничої допомоги: система безоплатної правничої допомоги консультує та надає юридичну інформацію ВПО.
Звернутися по допомогу можна за телефоном 0 800 213 103, або в Telegram за номером: +38 (067) 721 31 03.
Ознайомтеся з доступними сервісами та послугами системи безоплатної правової допомоги на сайті.
Безоплатна юридична допомога від програми "Єднання заради дії":
Програма "Єднання заради дії" направлена на інтеграцію ВПО та надає безоплатні юридичні консультації з різних питань.
Щоб отримати допомоги потрібно заповнити форму.
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