За словами синоптиків, цього тижня на Дніпропетровщині очікуються мінливі погодні умови.
Погода стане стабільнішою, істотних опадів не очікується, місцями можливі тумани.
Температура повітря на Дніпропетровщині буде на рівні від 0..+4° уночі, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +2..+4°.
На вихідні у Дніпрі та області істотних опадів не очікується.
Прогнозується поступове зниження температури, у понеділок уночі очікується мороз до -1.
Територію України покриває антициклон, який забезпечує сонячну та морозну погоду без опадів.
Температура повітря варіюватиметься від 5 градусів тепла до 5 градусів морозу до кінця сезону.
За її словами, територію України покриває антициклон, який забезпечує сонячну та морозну погоду без опадів.
Проте вже після 15 січня його вплив мало ослабнути і на територію країни почнуть заходити атмосферні фронти, які принесуть сніг.
Невеликі снігопади очікуються у західних, а також окремих районах півночі та центру.
"Протягом майже тижня денна температура коливатиметься від -3 до +3 градусів, а з 20 січня ми спостерігаємо потепління", - зазначила Птуха.
Останні новини в Україні:
Перехожа випадково викрила шпигуна Росії: він виявився непростим обличчям.
Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.
Причетні депутати, працівники ТЦК і не лише: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.