На Дніпропетровщині цього тижня з 20 до 26 січня очікується стабільна погода.

За словами синоптиків, цього тижня на Дніпропетровщині очікуються мінливі погодні умови.

Погода стане стабільнішою, істотних опадів не очікується, місцями можливі тумани.

Температура повітря на Дніпропетровщині буде на рівні від 0..+4° уночі, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +2..+4°.

На вихідні у Дніпрі та області істотних опадів не очікується.

Прогнозується поступове зниження температури, у понеділок уночі очікується мороз до -1.

Територію України покриває антициклон, який забезпечує сонячну та морозну погоду без опадів.

Температура повітря варіюватиметься від 5 градусів тепла до 5 градусів морозу до кінця сезону.

За її словами, територію України покриває антициклон, який забезпечує сонячну та морозну погоду без опадів.

Проте вже після 15 січня його вплив мало ослабнути і на територію країни почнуть заходити атмосферні фронти, які принесуть сніг.

Невеликі снігопади очікуються у західних, а також окремих районах півночі та центру.

"Протягом майже тижня денна температура коливатиметься від -3 до +3 градусів, а з 20 січня ми спостерігаємо потепління", - зазначила Птуха.

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