Подати заявку на отримання фінансової допомоги можуть вимушено переміщені особи.

2025 року пункти збору даних на багатоцільову суму від ООН у Дніпрі запрацювали з 13 січня, передає Політика.

Подати заявку зможуть мешканці у Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі, Сумах, Харкові та Чернігові.

Вимушено переміщені особи отримають виплати та повернулися до постійного місця проживання.

Фінансова підтримка переселенцям становить 3600 грн на особу та покриває три місяці, загальна сума кожному члену сім'ї становить 10800 гривень.

Заявку на грошову допомогу можуть подати переселенці у Дніпрі, якщо сім'я не отримувала раніше виплат від міжнародних організацій, та має дохід менш як 5 400 грн на члена сім'ї.

Крім того, благодійний фонд «Карітас Донецьк» діє у місті Дніпро, продовжено реєстрацію на отримання одноразової грошової допомоги.

Фінансова підтримка призначена для мешканців зони від 0 до 50 кілометрів вздовж лінії зіткнення на Півдні та Сході, які постраждали від обстрілу.

Подати заявку на виплати можуть місцеві жителі та переселенці з Дніпропетровської області, які постраждали від бойових дій та мають відповідні документи. До цієї категорії входять житлові будинки та пошкоджені люди, які постраждали від обстрілів.

Для мешканців Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровська підтримка доступна через благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг».

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