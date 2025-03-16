Місцеві мешканці вже відчули подорожчання соусів та спецій у Дніпрі.

У березні 2025 року відбулося подорожчання соусів та спецій у Дніпрі, повідомляє Politeka.

Так, цінники на популярні товари, такі як заправка для борщу, кетчупи та маринади, показують істотне зростання, порівняно з лютим цього року.

Наприклад, заправка Торчин буряково-томатна для борщу (220 г) подорожчала на 3,83 грн, досягнувши середньої ціни 42,86. Ще більш значне підвищення ціни торкнулося кетчупу Торчин до шашлику (270 г), середня ціна якого зросла на 3,20 грн гривень і наразі становить 34,00 гривень.

За даними, наданими великими мережами супермаркетів, таких як Auchan, Megamarket, Metro та Novus, ціни на соуси та спеції продовжують зростати. Крім того, заправка Торчин томатна для борщу (240 г) в магазинах варіюється від 41,39 грн до 46,60 гривень, що також свідчить про підвищення вартості цього продукту.

Така тенденція турбує споживачів, які потерпають від регулярного підвищення цін, що впливають на їх бюджет. За останній місяць цінники на більшість популярних товарів зросли на кілька гривень, і не всі покупці готові сплачувати за них більше.

Експерти прогнозують, що подібне подорожчання соусів та спецій у Дніпрі може тривати і далі, враховуючи загальну циркуляцію ринку та фактори економічної нестабільності.

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