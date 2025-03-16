Гаманці місцевих жителів вже відчули подорожчання консервів у Дніпрі, дізнайтеся про це детальніше.

У березні 2025 року зафіксовано подорожчання консервів у Дніпрі, повідомляє Politeka.

Найбільше зросли ціни на кабачкову ікру, сардини та шпроти, свідчать дані порталу Мінфін.

Так, середня ціна зеленого горошка Novus (410 г) піднялася з 44,20 грн у лютому до 53,49 у березні, а горошок Верес (400 г) зріс у ціні з 56,18 гривень до 56,93. Значне зростання цінників відбулося й на кабачкову ікру: середній цінник банки 440 г піднявся з 68,45 до 82,79 , а ікра Верес (500 г) подорожчала з 76,29 до 84,04.

Кукурудза цукрова (420 г) у березні коштує в середньому 36,33 грн, що трохи більше за лютневий показник у 36,02, а кукурудза Верес (340 г) зросла з 56,43 до 56,56. Мариновані огірки Верес (500 г) майже не подорожчали – 106,94 проти 106,59 у лютому, а огірки Ніжин (920 г) піднялися в ціні з 166,39 до 169,60.

Незначне зростання торкнулося й оливок: Іберіка чорна з кісточкою (300 г) у середньому коштує 96,86 гривень, тоді як у лютому – 93,86.

Найбільше подорожчання консервів у Дніпрі помітне серед рибної продукції. Бички Аквамарин у томаті (230 г) піднялися на цінниках з 91,81 грн до 97,10, сардини натуральні (230 г) подорожчали з 66,27 гривень до 70,77, а шпроти Аквамарин в олії (150 г) зросли з 77,19 до 84,30.

Загалом подорожчання консервів у Дніпрі може бути пов'язано з підвищенням собівартості виробництва, сировини та курсом валют.

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