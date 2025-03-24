У березні 2025 року зафіксували подорожчання риби у Дніпрі.

Подорожчання риби у Дніпрі вплинуло на попит, особливо у період суворого посту, коли вона залишається одним із важливих продуктів у раціоні багатьох українців, пише Політека.

Найпопулярніші види цього продукту демонструють різну динаміку. Зокрема, короп у середньому коштує 150,10 грн/кг, що трохи дешевше, ніж у лютому. Потрошений короп також подешевшав – 195,30. Найвигідніші пропозиції можна знайти у великих торгових мережах, де живого коропа можна купити від 139,00 грн.

Ціни на оселедець залишаються високими, хоча і спостерігається незначне зниження – до 192,00 грн/кг. У різних магазинах його вартість суттєво відрізняється: у Novus вона коштує 169,00 грн/кг, а в Megamarket – 228,00.

Подорожчання риби у Дніпрі залежить від кількох факторів: коливання валютного курсу, вартості транспортування та сезонного попиту. Також ціни можуть зрости через зміну умов вилову та імпорту морепродуктів.

Експерти прогнозують, що у квітні вартість цього продукту може залишитися стабільною, проте ближче до Великодня можливе нове зростання.

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