Подорожчання овочів у Дніпрі особливо добре прослідковується на помідорах та огірках.

В середині березня відбулося подорожчання овочів у Дніпрі, пише Політека.

Як інформує EastFruit, за останній тиждень їхня вартість зросла на 10-13% через скорочення пропозиції на ринку.

Це зумовлено зменшенням обсягів постачання як від українських виробників, так і з-за кордону. Зокрема, тепличні комбінати відвантажують огірки за ціною 85-125 грн/кг, а помідори – 85-95. Основною причиною росту в ціні огірків стало скорочення вибірки в місцевих теплицях, а також зниження імпорту з Туреччини.

Водночас цінники на томати переписують через сезонне скорочення постачання імпортної продукції, основним постачальником якої також є Туреччина. Станом на сьогодні їх вартість вже на 22% вища, ніж у цей період минулого року.

Попри подорожчання овочів у Дніпрі, експерти не виключають, що ціни ще трохи впадуть. Це залежатиме від збільшення пропозиції місцевої продукції. Очікується, що з середини квітня українські тепличні комбінати зможуть наростити обсяги виробництва, що може вплинути на зниження вартості цієї продукції.

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