Підвищення тарифів на газ у Дніпрі може відбутися найближчим часом.

Місцеві мешканці можуть спостерігати підвищення тарифів на газ у Дніпрі в найближчі роки, пише Політека.

Як розповів експерт у питаннях ЖКГ та енергетики Олег Попенко, наразі українці платять 7960 грн за 1000 кубометрів, проте він попереджає про неминуче зростання вартості блакитного палива.

За словами Попенка, це може відбутися раніше запланованих термінів. Фактори, які можуть вплинути на ціноутворення, включають вимоги Міжнародного валютного фонду, енергетичну кризу та можливі пошкодження інфраструктури через військові дії.

"Вже зараз є вимоги щодо їх поступового приведення до ринкового рівня. Це означає, що вартість може зрости до 16 000–21 000 грн за 1000 кубометрів без урахування ПДВ та розподілу", – пояснив експерт.

Підвищення тарифів на газ у Дніпрі: прогнози на майбутнє

Національний банк України у своєму інфляційному звіті зазначає, що поступове зростання цін на комунальні послуги є неминучим. Хоча конкретних термінів поки немає, прогнозується, що перехід до економічно обґрунтованих цін може розпочатися з 2026 року.

Якщо ж не піти на такі зміни, це допоможе стримати інфляцію, однак водночас призведе до фінансових труднощів державних енергетичних компаній.

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