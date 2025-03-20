В останні місяці в Україні зафіксовано суттєве зростання вартості автогазу, і подорожчання пального в Дніпрі також стало помітним.

Подорожчання пального в Дніпрі вже викликало стурбованість у місцевих, адже їм доводиться платити більше, пише Політека.

Як пояснив експерт Сергій Куюн, директор консалтингової групи "А95", ціни на автогаз зросли на 8 гривень за літр.

Основними факторами, що призвели до зростання ціни, стали підвищення акцизного збору та складнощі з логістикою постачання. Як зазначив експерт, за останні півроку відбулося два етапи зростання акцизного збору, що в сумі збільшило вартість автогазу на 6,4 гривні за літр. Відповідно, кінцева вартість на колонках зросла на 8 гривень за літр.

Цікаво, що подорожчання пального в Дніпрі найбільш поітне саме на газу. Зокрема, ціна бензину після змін в акцизах практично не змінилася, а дизель виріс лише на 2,5 грн.

Однією з причин такого явища також стала проблема з постачанням. Запроваджене ембарго на російський газ для країн Європейського Союзу змусило Польщу, одного з основних постачальників в нашу країну, шукати альтернативні шляхи імпорту. Це, у свою чергу, збільшило витрати на транспортування.

Попри нинішню ситуацію, експерт вважає, що вона стабілізується. Сергій Куюн висловив оптимістичний прогноз.

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